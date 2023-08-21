Фигурист Игорь Ерёменко объяснил, почему решил возобновить карьеру

Российский фигурист Игорь Еремёнко, который после распада танцевального дуэта с Софьей Шевченко в течение полутора лет работал тренером в школе, которую курирует Илья Авербух, рассказал, как и почему вернулся в спорт.
В сезоне-2023/2024 Ерёменко будет выступать с Аннабель Морозов, пара тренируется у Анжелики Крыловой.
«К перспективе чисто тренерской работы я всегда относился с некоторым скептицизмом. Это, в моём понимании, не столько профессия, сколько призвание. То есть между понятиями «хороший спортсмен» и «хороший тренер» знак равенства не стоит. Да, мне было интересно работать с ребятами, что-то придумывать, ставить, но в долгосрочной перспективе я никогда не хотел полностью уходить в тренерскую профессию.
И тут мне поступил звонок с предложением попробовать встать в пару с Аннабель. Я растерялся. Попросил неделю, чтобы всё обдумать. Понимал, что вернуться в спортивную жизнь будет очень и очень непросто. Я понял, что, если хотя бы не попробую воспользоваться возможностью запрыгнуть в последний вагон, потом буду очень сильно жалеть. Как бы то ни было, это бесценный опыт, который всегда будет в плюс», — приводит слова Ерёменко RT.
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