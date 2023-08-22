Юниорка Кира Трофимова: очень нравятся условия тренировок в «Ангелах Плющенко»

Российская фигуристка Кира Трофимова высказалась об условиях тренировок в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Мне очень нравится, что у Евгения Викторовича спортсмены получают разнообразные нагрузки. Каждый день он даёт нам на льду разные задания. Например, в один день — тройные прыжки, в другой — тренировка в грузах. На третий день — много катаем программы. В хорошую погоду занимаемся ОФП на природе. Много всего интересного! Мне очень нравятся условия тренировок в «Ангелах Плющенко», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

В прошлом сезоне Трофимова заняла второе место на Спартакиаде учащихся России. Первое место заняла Маргарита Базылюк.