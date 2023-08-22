«Упорно работаю над ультра-си». Ученица Плющенко рассказала о планах усложнить контент

Российская фигуристка Кира Трофимова рассказала о работе над ультра-си.

«Как сейчас обстоят дела с изучением ультра-си? Сейчас всё хорошо. Упорно работаю над ними. Правда, за две недели до контрольных прокатов в Новогорске я временно прекратила тренировать ультра-си, чтобы случайно не получить травму. Но теперь снова приступаю к работе над четверными прыжками и тройным акселем.

Правда ли, что я хочу усложнить свой контент в новом сезоне? Да! Хочу стабильно делать ультра-си и вставлять в программу. То есть на соревнованиях кататься в произвольной с четверным. Такие планы есть», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Трофимова тренируется в академии «Ангелы Плющенко».