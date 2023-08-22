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Юниорка Кира Трофимова — о сравнениях с Косторной: отношусь к этому положительно

Юниорка Кира Трофимова — о сравнениях с Косторной: отношусь к этому положительно
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Юная российская фигуристка Кира Трофимова прокомментировала сравнение с Алёной Косторной.

«Отношусь к сравнениям с Косторной положительно. Не считаю, что чем-то похожа на Алёну Косторную. Она очень индивидуальна в плане стиля катания и, можно сказать, неповторима. Она очень классная фигуристка», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Трофимова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Она является победителем и призёром всероссийских юношеских соревнований. В прошлом сезоне Трофимова заняла второе место на Спартакиаде учащихся России. Первое место заняла Маргарита Базылюк.

Косторная становилась чемпионкой Европы в 2020 году. Она тренируется под руководством Сергея Рослякова.

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