«Не считаю, что мне рано брать такую тему». Юниорка Плющенко — о программе «Там нет меня»

Российская фигуристка Кира Трофимова, тренирующаяся в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала выбор произвольной программы. Она будет выступать под песню «Там нет меня» в исполнении Севары.

«Мне достаточно сложно катать произвольную в эмоциональном плане. Чувства, которые я в ней передаю, требуют прикладывать больше усилий, чем в короткой программе. Нужно буквально переживать все эмоции на льду и отыгрывать до самого конца проката. Но я не считаю, что мне рано брать такую тему. Я давно хотела кататься именно под Севару, мне очень нравится её вокал!» — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Трофимова — серебряный призёр Спартакиады, а также победитель и призёр всероссийских юношеских соревнований.