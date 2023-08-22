«Не считаю, что мне рано брать такую тему». Юниорка Плющенко — о программе «Там нет меня»

Российская фигуристка Кира Трофимова, тренирующаяся в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала выбор произвольной программы. Она будет выступать под песню «Там нет меня» в исполнении Севары.
«Мне достаточно сложно катать произвольную в эмоциональном плане. Чувства, которые я в ней передаю, требуют прикладывать больше усилий, чем в короткой программе. Нужно буквально переживать все эмоции на льду и отыгрывать до самого конца проката. Но я не считаю, что мне рано брать такую тему. Я давно хотела кататься именно под Севару, мне очень нравится её вокал!» — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Трофимова — серебряный призёр Спартакиады, а также победитель и призёр всероссийских юношеских соревнований.
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