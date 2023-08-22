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Фигуристка Плющенко — о желании долго кататься: всем пример — Елизавета Туктамышева!

Фигуристка Плющенко — о желании долго кататься: всем пример — Елизавета Туктамышева!
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Российская фигуристка Кира Трофимова поделилась ожиданиями от профессиональной карьеры.

«Не переживаю ли, что из-за поднятия возрастного ценза могу отобраться на Олимпиаду только в 2030 году? Нет. Я постараюсь сохранить хорошую форму до этого времени. Верю, что у меня всё получится. Всем пример — Елизавета Туктамышева!

Хочу кататься, пока у меня есть возможность и пока мне это нравится. Никакого предельного возраста нет. Хочу выступать в своё удовольствие и получать кайф от того, что делаю», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Трофимова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Она является победителем и призёром всероссийских юношеских соревнований. В прошлом сезоне Трофимова заняла второе место на Спартакиаде учащихся России.

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