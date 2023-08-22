«Отобраться в финал Гран-при и на Первенство России». Юниорка Плющенко назвала цели сезона

Российская фигуристка Кира Трофимова рассказала о планах на предстоящий сезон.

«Ближайший старт? Пока точно не известно, всё зависит от решения федерации. Но я очень хотела бы выступить на двух этапах юниорского Гран-при России и других всероссийских соревнованиях. Буду стараться отобраться в финал Гран-при и на Первенство России. В начале сезона у меня также будет старт в Московской области», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Трофимова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Она является победителем и призёром всероссийских юношеских соревнований. В прошлом сезоне Трофимова заняла второе место на Спартакиаде учащихся России. Первое место заняла Маргарита Базылюк.