«Отобраться в финал Гран-при и на Первенство России». Юниорка Плющенко назвала цели сезона
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Российская фигуристка Кира Трофимова рассказала о планах на предстоящий сезон.
«Ближайший старт? Пока точно не известно, всё зависит от решения федерации. Но я очень хотела бы выступить на двух этапах юниорского Гран-при России и других всероссийских соревнованиях. Буду стараться отобраться в финал Гран-при и на Первенство России. В начале сезона у меня также будет старт в Московской области», — сказала Трофимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Трофимова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Она является победителем и призёром всероссийских юношеских соревнований. В прошлом сезоне Трофимова заняла второе место на Спартакиаде учащихся России. Первое место заняла Маргарита Базылюк.
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