Ларионов — о школе Загитовой: даст мощный толчок развитию фигурного катания в Татарстане

Призёр чемпионата Европы и финала Гран-при, чемпион России, а ныне детский тренер по фигурному катанию казанской школы «Авиатор» Юрий Ларионов высказался об анонсированном на 2024 год открытии с столице Татарстана школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Я считаю, что открытие такой школы фигурного катания — это очень неплохо. Потому что здоровая конкуренция в жизни и тем более в спорте — это двигатель развития. Еще одна школа, которая, мы надеемся, будет показывать хорошие результаты при должной организации. Мне кажется, что это даст мощный толчок развитию фигурного катания в Татарстане и соседних регионах. Пока точно неизвестно, какая это будет школа, коммерческая или бюджетная. Я не знаю, какой тренерский состав в ней окажется, будут это привезенные тренера или пригласят местных. Здесь есть много нюансов.

Вижу ли в Алине потенциал как в кураторе школы? Не могу давать такие прогнозы. Живем сегодняшним днем, думаем, работаем. Я могу сказать лишь, что под лежачий камень вода не течет и что вода камень точит. Сколько работаешь, столько набиваешь себе шишки. Когда у тебя один спортсмен — это одно, но когда их 15–20 и каждый совершенно разный — это совсем другое. Нужно также учиться тренировать. Кому-то одно, кому-то иное. Наш тренерский труд очень сложный и занимает длительное время. Поставить спортсмена с нуля на коньки, потом научить кататься, прыгать и довести до достижений и высот — это многого стоит. И за сколько лет все это происходит… Они сначала совсем маленькие приходят, в 3–4 годика, и потом переломный момент происходит в 14–15 лет и дальше все по нарастающей. Путь спортсмена и путь тренера — это о разном», — приводит слова Ларионова «Бизнес Online».