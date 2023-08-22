Алина Загитова грубо нарушила правила дорожного движения в центре Москвы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Будучи в восторге от автомобиля, спортсменка снимала процесс движения на телефон, чтобы опубликовать пост в соцсети. Однако внимательные болельщики заметили, что Загитова завершает движение уже на красный сигнал светофора.

Появившееся позднее видео с дорожных камер наблюдения подтвердило это предположение. Черная машина проезжает на красный свет, заставляя пешеходов задержаться с переходом.

Таким образом, Алина нарушила сразу два пункта правил дорожного движения. За езду на красный свет для водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей, за использование телефона за рулем – 1500 рублей.