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Алина Загитова грубо нарушила правила дорожного движения в центре Москвы

Алина Загитова грубо нарушила правила дорожного движения в центре Москвы
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Будучи в восторге от автомобиля, спортсменка снимала процесс движения на телефон, чтобы опубликовать пост в соцсети. Однако внимательные болельщики заметили, что Загитова завершает движение уже на красный сигнал светофора.

Появившееся позднее видео с дорожных камер наблюдения подтвердило это предположение. Черная машина проезжает на красный свет, заставляя пешеходов задержаться с переходом.

Таким образом, Алина нарушила сразу два пункта правил дорожного движения. За езду на красный свет для водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей, за использование телефона за рулем – 1500 рублей.

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