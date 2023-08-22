Роман Костомаров вышел на лёд во время шоу в Сочи

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вышел к зрителям на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи. Сначала на льду каталась супруга Костомарова – чемпионка мира Оксана Домнина, но в процессе номера Роман вышел на лёд в кроссовках и нежно обнял свою жену под овации зрителей. Номер поставлен на текст пронзительного письма, в котором рассказывается о возвращении мужчины к жизни ради любви к женщине.

Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций. Роман был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.