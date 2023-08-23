«Директор возвращается с тренировки». Арсений Плющенко встал на коньки

Младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Арсений встал на коньки, сообщила его мама, совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская.
«Директор возвращается с тренировки», – написала под видео на своей странице в социальной сети Рудковская.
С самого раннего возраста Арсению родители создали страницу в социальной сети, с тех же времён за мальчиком закрепилось прозвище: «Меня называют дома Директором за любознательность и контроль всех членов семьи!» – написано в первом посте на странице младшего Плющенко. Это прозвище закрепилось за Арсением так же, как Гном Гномыч за его старшим братом.
10-летний Александр Плющенко профессионально занимается фигурным катанием, в этом году одержал победу на турнире «Кубок Академии спорта» по второму спортивному разряду.
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