Худайбердиева: за три дня до чемпионата России блевала дальше, чем видела

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала, что выступала на чемпионате России с сильным отравлением.
«За неделю до чемпионата я заболела гриппом. А за три дня до него блевала дальше, чем видела. Видимо, началась интоксикация от противовирусных, перестала справляться печень, и я отравилась.
Три дня я не ела ничего не из-за РПП (расстройства пищевого поведения), а потому что просто не могла. И на чемпионат приехала с весом в 45 килограммов.
Мне было страшно выступать, потому что в день жеребьёвки за завтраком, пока я ещё не успела даже глотка воды сделать, меня уже начало тошнить. Через сутки старт, а я поесть не могу. Я была просто скелетом, это было ужасно.
С восстановлением здоровья после гриппа и отравления мне очень помогли руководство федерации в лице Елены Анатольевны Чайковской и врачи ФМБА. Было много проблем – вплоть до того, что я просыпалась с пульсом 98 ударов в минуту при норме для спортсмена в 44. Скакало давление», – приводит слова Худайбердиевой «РИА Новости Спорт».
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