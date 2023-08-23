Худайбердиева: у меня семь лет была булимия. С этого дна меня вытащил Кирилл Благов

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала о своей борьбе с булимией и о помощи со стороны мужа, продюсера Первого канала Кирилла Благова.

«Очень многие люди в прошлом сезоне решили, что у меня проблемы, потому что у меня сильно изменилось не столько тело, сколько лицо. Говорили, что я делала пластические операции, какие-то уколы. Или что я очень сильно похудела.

У меня семь лет была булимия, с моих 12. Из-за этого люди привыкли ко мне как к круглолицей девочке. А я просто вечно была опухшая. Когда у тебя булимия, отёки с тобой постоянно — лицо, глаза, тело.

Огромная удача в том, что у меня, видимо, очень сильный организм изначально. Он каким-то образом функционировал всё это время и не сильно страдал, потому что я же каждые полгода проходила УМО. И всё было прекрасно. Анализы показывали, что у меня всё в норме, а я никому не рассказывала. По этой причине никто не догадывался об огромных проблемах. У многих девочек — гимнасток, фигуристок с булимией – быстро начинались проблемы со здоровьем.

К счастью, так случилось, что с этого дна меня вытащил Кирилл. За что я ему всегда буду благодарна. Он меня реально вытащил из гроба. Я убивала себя в прямом смысле этого слова.

Мы постепенно разгоняли мой обмен веществ, и в какой-то момент я стала есть как обычный человек. Сошли все отёки. Изменились лицо и тело. В олимпийском сезоне я весила 51 килограмм, а на прокатах год назад, когда все уже говорили, что я адски худая, я весила 50. Разница всего в килограмм. Но из-за того, что у меня сошла вся вода, люди меня перестали узнавать и думали, что у меня большие проблемы», – приводит слова Худайбердиевой «РИА Новости Спорт».