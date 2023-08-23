Бетина Попова: в танцах каждый шаг, каждый зубчик вписан в музыку

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала об особенностях танцев на льду.

«Помимо отсутствия прыжков, танцы на льду в первую очередь отличает абсолютная музыкальность. В других видах, например, есть такие моменты, что можно упасть с прыжка. Спортсмен заранее закладывает время на заход, сам прыжок, возможный сбой при его исполнении или добавление каскада. Поэтому о полной музыкальности речи всё равно не идёт. Нет такого, что каждое движение стопроцентно в музыку, тем более контент программы порой может меняться буквально на ходу. А в танцах каждый шаг, каждый зубчик вписан в музыку.

Во-вторых, танцы на льду — это про очень качественное владение коньком. В других видах настолько тщательно дорожки не судят. Разрешения шагов, повороты, само качество исполнения дуг въезда, выезда и т.д. — в танцах всё это смотрят досконально. В одиночном и парном катании в этом плане чуть-чуть спокойнее», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.