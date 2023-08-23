Бетина Попова рассказала, какие элементы самые сложные в танцах на льду

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала о самых сложных элементах в танцах на льду.
«Наверное, я бы назвала самыми сложными элементами в танцах на льду блок на одной ноге и дорожку. Это те элементы, в которых важно качество самих шагов, сложных поворотов. Также раньше фигуристы выступали с обязательным танцем, но сейчас его нет.
Блок на одной ноге показывает индивидуальное мастерство каждого из партнёров, и все четыре шага здесь нужно сделать максимально идеально. Это достаточно трудно. В разных тренерских коллективах, бывает, как-то извращаются, стараясь спрятать какие-то моменты, найти правильные ракурсы, добиться хорошей скорости, чтобы выполнить все повороты. В любом случае это исключительно сложный элемент, и крайне редко за него получают четвёртый уровень», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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