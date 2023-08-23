«Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях». Анна Щербакова — о поездке в Китай

Олимпийская чемпионка Игр — 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями о поездке в Китай.

«Сказать, что я была в восторге, – ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня всё поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лёд бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слёзы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций.

В Китае всё-таки была особенная история. Я впервые приехала туда после Олимпийских игр, во время которых действовал карантин, поэтому трибуны были пустые. В результате болельщики, появившиеся у нас во время Олимпиады, только сейчас смогли впервые увидеть меня. Поэтому, думаю, и был такой ажиотаж, хотя я даже представить себе не могла его масштабы», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».