Анна Щербакова: было бы интересно попробовать отрицательный образ

Олимпийская чемпионка Игр — 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, какой образ ближе спортсменке — богиня в «Истории любви Шахерезады» или Лея в «Спящей красавице».
«Мне как раз очень нравится, что есть возможность воплощать разные роли. В этом и заключается мой интерес. Не надо быть всё время одинаковой. Не скажу, что какой-то из образов мне ближе, но, насколько знаю, зрителям больше нравится Лея в моём исполнении. Мне нравятся обе роли, поскольку они разные. Если в «Шахерезаде» у богини образ более величественный, властный, сильный, то в «Спящей красавице» лёгкая, открытая принцесса.
Насколько помню, отрицательных образов у меня вроде не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать. Но, кажется, мне будут подбирать всё-таки положительные образы, они более органично мне подходят», – приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».
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