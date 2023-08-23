«Зрителю их правда сложно понимать». Бетина Попова — о правилах в танцах на льду

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, высказалась о правилах в танцах на льду.
«В мире спорта достаточно много спортивных дисциплин, которые непонятно, как воспринимать, и непонятно, как их судят. Есть объективные виды спорта, а есть субъективные. Везде, где присутствуют судьи, всегда возникает вопрос человеческого фактора. В танцах на льду, я бы сказала, что он максимальный. Если у одиночников обычные зрители, например, видят, как кто-то упал, что-то недокрутил или не сделал, то в танцах, чтобы разобраться с правилами, нужно потратить очень много времени и нервов.
Особенно очень сложно бывает понять, что конкретно оценивают судьи. Они-то сами всё знают: судейская бригада выставляет оценки, основываясь на огромном своде правил, но простым болельщикам он не доступен. Разумеется, у них может возникнуть вопрос: «Что такое здесь происходит, что здесь оценивают?»
Однако танцы на льду — это очень тяжёлая, энергозатратная история. История про выносливость, про быстрее, выше, сильнее. То есть все критерии спорта у них есть. Кто делает более сложные поддержки, более сложные координационные вещи, катается на большей скорости, получает выше баллы.
Другое дело, что зрителю их правда сложно понимать. Даже я сейчас, не тренируя танцоров, периодически читаю правила, и мне нужна консультация тех, кто работает с танцами. Потому что не всегда удаётся разобраться с правилами с первого раза», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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