Нугуманова фразой «не для всех» оценила работу Загитовой в роли ведущей

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова оценила работу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира Алины Загитовой в роли телеведущей. Напомним, Загитова несколько сезонов ведёт шоу «Ледниковый период».

«Нужно больше тренироваться. Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у неё получится, она же только начала свой путь. Надеюсь, что будет лучше. Это не для всех, но ей нравится, и она занимается. Я гораздо более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить, если буду заниматься, то улучшу свои качества. С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение — кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».