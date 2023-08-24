Энберт — о выходе Костомарова на лёд: волевой поступок, который для многих станет примером

Российский фигурист Александр Энберт отреагировал на первое появление олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на льду после тяжелейшей болезни.
«Произошло очень сильное и трогательное событие — Роман вышел на лёд. Мало того что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к своему новому состоянию, так это ещё и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером.
Это важно как пример для людей: всё возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности. Поддержка Оксаны, Ильи Авербуха, родных, нашей команды и всех зрителей заставляет Романа не останавливаться и преодолевать себя. Его выход на лёд очень важен с эмоциональной и волевой точки зрения: он сумел преодолеть трудности и появился на льду», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».
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