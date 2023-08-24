Косторная — о юбилее: по паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, опубликовала фото в честь своего дня рождения. Сегодня, 24 августа, спортсменке исполняется 20 лет.

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», — написала Косторная на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Напомним, ранее Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе и в академии «Ангелы Плющенко». В марте 2022 года спортсменка сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании. Эти летом Косторная вышла замуж за своего партнёра Георгия Куницу.