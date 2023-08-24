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Тарасова отреагировала на желание сборной США присутствовать на слушаниях дела Валиевой

Тарасова отреагировала на желание сборной США присутствовать на слушаниях дела Валиевой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на письмо сборной США по фигурному катанию, выступавшей в командном турнире Олимпийских игр – 2022, к генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу.

Фигуристы просят одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой, которые пройдут 26-29 сентября в Лозанне.

«Если так, тогда почему наших там не должно быть? Или каких-то других стран? Они что, CAS не доверяют, мнению их судей не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сборная США стала второй в олимпийском командном турнире, уступив российским фигуристам. Бронзовыми призерами стали японцы. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал вручать медали спортсменам до завершения расследования дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

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