Дарья Усачёва: моя мини-мечта — поставить самой себе классную программу

Фигуристка Дарья Усачёва, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, чем планирует заниматься после приостановки карьеры в 17 лет.
«Почему приостановила карьеру? Во-первых, здраво оценила свои возможности и перспективы. Во-вторых, прислушалась к себе и поняла, что я хочу на данный момент. Я поняла, что буду, по крайней мере, счастливей, и мне будет интереснее жить и развиться в той же тренерской деятельности.
При этом я хочу сказать, что обожаю фигурное катание. Когда что-то не получается, думаешь: «Блин, надоело, не хочу, бесит». А вот сейчас пришла к выводу для себя, что я реально обожаю кататься. Мне это очень нравится. Самой что-то там под музыку делать, выражать это, какую-то мысль доносить через программу. Прям реально очень нравится.
Поэтому, даже если я на соревнованиях не выступаю, я готова кататься во всех шоу, которые есть в этом мире. А моя мини-мечта — поставить самой себе классную программу.
Планы? Катать в шоу, куда позовут. Вроде как должна поехать зимой в тур с Ильей Авербухом. Хочу долго кататься, поддерживать форму. Я восстановила тройные, каскады 3-3.
Я хочу помочь детям передать свой опыт, чтобы он не пропадал зря. У меня есть что вложить в юное поколение», — приводит слова Усачёвой Sport24.
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