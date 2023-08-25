В CAS подтвердили обращение сборной США о допуске представителя на слушания дела Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили факт получения письма от сборной США по фигурному катанию с просьбой разрешить их представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой, которые пройдут 26–29 сентября в Лозанне.
«От имени Спортивного арбитражного суда подтверждаем, что письмо от сборной США по фигурному катанию было подано в судебную канцелярию CAS. Ответ будет доведён до сведения команды в надлежащее время», — приводит слова представителя пресс-службы суда ТАСС.
Напомним, сборная США стала второй на Олимпийских играх 2022 года в командном турнире, уступив лишь российским фигуристам, в числе которых выступала Валиева. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не вручать спортсменам медали до завершения расследования дела Валиевой о нарушении антидопинговых правил.
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