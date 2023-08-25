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Тройной аксель не помог кореянке Ю Сон Ким выиграть этап юниорского Гран-при в Бангкоке

Тройной аксель не помог кореянке Ю Сон Ким выиграть этап юниорского Гран-при в Бангкоке
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Японская фигуристка Ами Накаи одержала победу на первом этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Бангкоке (Таиланд). Благодаря успешному выступлению в короткой программе японка всего на 0,73 балла обошла по сумме кореянку Ю Сон Ким, которая стала единственной из участниц, кто исполнил в произвольном прокате элемент ультра-си — тройной аксель. Третье место заняла ещё одна представительница Южной Кореи Хи Суэ Хан.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Первый этап. Бангкок, Таиланд
Девушки

1. Ами Накаи (Япония) – 190,65
2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 189,92
3. Хи Суэ Хан (Южная Корея) – 173,99
4. Йо Такаги (Япония) – 171,61
5. Анника Чао (США) – 164,04
6. Софья Шифрина (Израиль) – 163,18

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