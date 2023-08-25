Ставиский — о Костомарове: когда почувствует, что готов, вне сомнений встанет на коньки

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский высказался о шансах олимпийского чемпиона Романа Костомарова, пережившего ампутации на руках и ногах, вернуться на лёд на коньках.

Несколько дней назад Костомаров впервые после болезни появился на льду во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Роман вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

«Рома вышел на лед, пока еще в кроссовках. Да, ему это тяжело дается в физическом плане — нужно привыкнуть, освоиться, чтобы не думать о том, что он не на своих ногах. Но он молодец — учится, борется, а скоро будет осваивать и ручной протез. А что касается выхода на лед в коньках, не сомневаюсь, что когда-нибудь этот момент придет. Человек всю свою жизнь на коньках и никогда от этого не откажется.

К этому надо потихонечку идти. Когда он почувствует, что готов, вне всяких сомнений встанет на коньки. Я в это искренне верю. С нашей стороны, со стороны всех ребят могу сказать, что будем максимально ему помогать.

Его выход на лед был совместным решением Романа и Ильи. И это трогательный момент. Все зрители встают на ноги, половина зала плачет. Мы все стоим за бортиком, все это видим, и каждый из нас воспринимает все происходящее близко к сердцу, у всех глаза на мокром месте. Без преувеличения можно сказать — мы вместе с ним, готовы всячески помогать», — приводит слова Ставиского ТАСС.