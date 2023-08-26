«Сначала пляж, потом работа». Туктамышева показала фото в купальнике

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях селфи из лифта. На нём она позирует в пляжном образе.

«Сначала пляж, потом работа», — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева стала серебряным призёром.