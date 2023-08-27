Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в аварии

Канадская фигуристка Александра Пол, выступавшая в танцах на льду с Митчеллом Исламом, погибла в автокатастрофе, сообщает CBC.ca.
Авария произошла в провинции Онтарио (Канада). 31-летняя Пол была вместе со своим сыном, когда в её автомобиль и ряд других машин врезался грузовик. Всего в аварии было задействовано семь транспортных средств. Пол скончалась на месте, а её сына доставили в больницу с различными травмами. Жизни ребёнка ничего не угрожает.
Пол и Ислам — серебряные призёры юниорского чемпионата мира 2010 года, участники двух чемпионатов мира, призёры соревнований серии ISU Challenger и участники Олимпийских игр 2014 года. В 2016 году танцевальный дуэт объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2021 году Пол и Ислам поженились, а в конце 2022 года у пары родился сын.
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