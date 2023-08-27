«Ушла в безызбежность». Загитова рассказала, как её встретили в отеле в Санкт-Петербурге
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как её встретили в Санкт-Петербурге.
«Мы приехали в Санкт-Петербург, и смотрите, как меня встречает отель, в котором я сейчас проживаю», — сказала Загитова в видео, опубликованном в её соцсетях, и показала кровать с надписью #безызбежность, после чего добавила: «Вы поняли, да? Всё, я ушла в безызбежность».
Ранее спортсменка, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» в одном из интервью.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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