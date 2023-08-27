Щербакова: хочу ли в будущем стать тренером? Может быть

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова после мастер-класса, состоявшегося в рамках презентации хоккейного клуба СКА на сезон-2023/2024, поделилась впечатлениями от работы с детьми и ответила на вопрос о желании в будущем начать тренерскую карьеру.
«Если говорить про работу с детьми, я это очень люблю. Сегодня у нас был мастер‑класс. И мне очень нравится находить подход к каждому ребёнку. Я требовательная. Хочу, чтобы они исправляли мои замечания. Но я всегда стараюсь с разных сторон зайти, объяснить, зачем и как что‑то надо сделать. Чтобы ребёнок понял. Мне это всё очень интересно.
Хочу ли в будущем стать тренером? Может быть», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».
Также в мастер-классе принимала участие победительница Олимпиады-2018 в одиночном катании Алина Загитова. Презентация СКА прошла в загородном клубе «Репино-Ленинское».
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