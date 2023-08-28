Тренер Слюсаренко рассказал о программе пары Романова/Назаров

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о своих учениках Елизавете Романовой и Валерии Назарове.
«Елизавета Романова – Валерий Назаров на данный момент самая опытная наша юниорская пара в группе. По итогам сезона они вошли в сборную. В прошлом году ребята показывали достаточно хорошее катание, хорошие результаты. Стали вторыми на юниорском Гран-при России в Перми и Спартакиаде учащихся. Но на заключительном старте сезона — первенстве России старшего возраста, где являлись основными претендентами, должны были выигрывать, в произвольной программе допустили много ошибок и заняли только третье место.
Мы поменяли ребятам короткую программу, поставили новую под композицию «Survivor» группы «Destiny's Child». Произвольную оставили, но доработали («Танго в небе» и «Дамские пальчики» в исполнении Петра Дранги)», — приводит слова Слюсаренко официальный сайт ФФККР.
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