Тренер Слюсаренко рассказал о программе пары Доможирова/Вегер

Тренер Павел Слюсаренко высказался об учениках Кире Доможировой и Илье Вегере.

«Пара Кира Доможирова – Илья Вегера катается вместе не так давно. Ребята показывают достаточно приличное базовое катание, качественные парные элементы, что отметили специалисты на прокатах. Понятно, нужно время, чтобы скататься и в дальнейшем бороться за пьедестал. Но времени у ребят много — Кире 12 лет, скоро исполнится 13, Илье – 16 лет. Кира из Перми, Илья приехал к нам из Екатеринбурга, тренировался у Елены Левковец. Пара перспективная, у ребят всё впереди, всё только начинается.

Программы у этой пары, можно сказать, новые. Мы не так много показывали их в прошлом сезоне. Короткая – Thirty Saxes – Vladimir Cosma. Джон Грэй – ансамбль «Мелодия». Произвольная – Beethoven's 5 Secrets — The Piano Guys, Secrets — OneRepublic. Мы продолжаем сотрудничество с Сергеем Плишкиным и Максимом Болотиным. Они помогают нам в постановке программ, работе над скольжением, танцевальными моментами», — приводит слова Слюсаренко сайт ФФККР.