Туктамышева: выступать в шоу, сохраняя форму, можно

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как планирует совмещать выступления в шоу с участием в соревнованиях.

«Когда выступаешь в сказках, форма действительно может ухудшиться, потому что там не совсем та нагрузка, которая нужна в профессиональном спорте. На шоу Ильи Авербуха мы катаем две полноценные программы, и я могу чередовать — иногда катать короткую, иногда произвольную. В целом форму можно держать и нарабатывать, потому что выступаешь как раз те же самые три-четыре минуты.

Как отреагировал тренер на участие в большом количестве шоу? Отреагировал хорошо, с пониманием. Не запрещал, а наоборот, был рад, что я востребована и меня приглашают», — сказала Туктамышева в интервью Sport24.