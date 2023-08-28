Туктамышева: выступать в шоу, сохраняя форму, можно
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как планирует совмещать выступления в шоу с участием в соревнованиях.
«Когда выступаешь в сказках, форма действительно может ухудшиться, потому что там не совсем та нагрузка, которая нужна в профессиональном спорте. На шоу Ильи Авербуха мы катаем две полноценные программы, и я могу чередовать — иногда катать короткую, иногда произвольную. В целом форму можно держать и нарабатывать, потому что выступаешь как раз те же самые три-четыре минуты.
Как отреагировал тренер на участие в большом количестве шоу? Отреагировал хорошо, с пониманием. Не запрещал, а наоборот, был рад, что я востребована и меня приглашают», — сказала Туктамышева в интервью Sport24.
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