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«Чемпионат» проводит розыгрыш призов Александры Трусовой

«Чемпионат» проводит розыгрыш призов Александры Трусовой

В телеграм-канале «Ход коньком» стартовал конкурс, в котором можно выиграть книгу «Девочка, победившая гравитацию» или фанбук фигуристки Александры Трусовой. Отметим, что в фанбуке есть интерактивные элементы и задания, которые спортсменка сама составила специально для читателей.

Итоги будут подведены 5 сентября в конкурсной публикации.

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