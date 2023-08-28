«Чемпионат» проводит розыгрыш призов Александры Трусовой
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В телеграм-канале «Ход коньком» стартовал конкурс, в котором можно выиграть книгу «Девочка, победившая гравитацию» или фанбук фигуристки Александры Трусовой. Отметим, что в фанбуке есть интерактивные элементы и задания, которые спортсменка сама составила специально для читателей.
Итоги будут подведены 5 сентября в конкурсной публикации.
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