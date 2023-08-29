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Костомаров рассказал о мошенниках, собирающих деньги под его именем

Костомаров рассказал о мошенниках, собирающих деньги под его именем
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Олимпийский чемпион 2006 года российский фигурист Роман Костомаров рассказал о фейковых телеграм-каналах.

«Всем привет. Появляется очень много фейковых телеграм-каналов. Не ведитесь на них, единственно верный — тот, на котором около 50 тыс. подписчиков. Никаких сборов денег я не делаю. Поэтому будьте внимательны», — сказал Костомаров в видео для своего телеграм-канала.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.

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