Пропала фигуристка Алина Горбачёва

Российская фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве, сообщается в фан-клубе спортсменки.

«Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви.

Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.

Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot. Надеемся на вашу помощь», — сообщается в телеграм-канале команды поддержки Горбачёвой.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.