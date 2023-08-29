Пропала фигуристка Алина Горбачёва
Поделиться
Российская фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве, сообщается в фан-клубе спортсменки.
«Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви.
Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.
Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot. Надеемся на вашу помощь», — сообщается в телеграм-канале команды поддержки Горбачёвой.
На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
13:51
-
13:34
-
13:28
-
13:20
-
13:12
-
13:03
-
12:35
- 28 августа 2023
-
16:54
-
16:21
-
15:40
-
15:00
-
14:40
-
14:33
-
14:18
-
13:59
-
12:12
-
10:36
-
10:21
-
10:06
- 27 августа 2023
-
18:26
-
16:21
-
14:45
-
13:38
- 26 августа 2023
-
18:38
-
16:44
-
13:50
-
12:20
- 25 августа 2023
-
22:40
-
20:35
-
19:02
-
18:36
-
15:41
-
15:20
-
13:21
-
00:46
Партнерский контент