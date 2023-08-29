Мама Горбачёвой: Алину будут искать кинологи с собаками, но уже прошло много времени

Екатерина Горбачёва, мать российской фигуристки Алины Горбачёвой, прокомментировала информацию о пропаже спортсменки.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — сказала Екатерина в интервью «РИА Новости».

28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 Горбачёва вышла из арены. С собой у неё был телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Больше Алина в поле зрения не появлялась.

Сегодня на Покровской набережной были найдены вещи, принадлежащие Горбачёвой. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.