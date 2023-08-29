На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачёвой

На Покровской набережной обнаружены вещи пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. Сообщалось, что в 18:54 Горбачёва вышла из арены. С собой у неё был телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Больше Алина в поле зрения не появлялась и не была зафиксирована на камерах.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.