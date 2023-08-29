16-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

28 августа у девушки была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. Около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла из арены. С собой у неё был телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Больше Алина в поле зрения не появлялась.

Сегодня на Покровской набережной были найдены вещи, принадлежащие Горбачёвой. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой.