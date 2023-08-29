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«Давайте приложим все силы, чтобы помочь, будем верить в лучшее». Косторная — о Горбачёвой

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная отреагировала на пропажу российской фигуристки Алины Горбачёвой в Москве.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит, давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее», – написала Косторная в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно и пропаже российской фигуристки, на Покровской набережной были обнаружены её вещи.

Сообщается, что 16-летняя российская фигуристка пропала после ссоры с тренером. Местонахождение фигуристки пока неизвестно.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.