Baza: СК начал проверку по факту пропажи Горбачёвой, по одной из версий, она могла утонуть

Следственный комитет начал осуществлять проверку по факту исчезновения российской фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Фигуристка не выходила в Сеть с момента выхода из ледовой арены. Сейчас на место, где были найдены её вещи, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий, девушка могла утонуть.

Вчера, 28 августа, у Алины Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.