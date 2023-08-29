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Baza: СК начал проверку по факту пропажи Горбачёвой, по одной из версий, она могла утонуть

Baza: СК начал проверку по факту пропажи Горбачёвой, по одной из версий, она могла утонуть
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Следственный комитет начал осуществлять проверку по факту исчезновения российской фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Фигуристка не выходила в Сеть с момента выхода из ледовой арены. Сейчас на место, где были найдены её вещи, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий, девушка могла утонуть.

Вчера, 28 августа, у Алины Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

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