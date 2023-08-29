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Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачёва

Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов Арены», где тренировалась Горбачёва
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Появилась информация о подозрительном человеке, замеченном у «Чкалов Арены», сообщает телеграм-канал Mash.

Юные фигуристки сообщают о странном мужчине, который преследовал их на Покровской набережной у «Чкалов Арены». В этом месте последний раз видели 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву. Об этом рассказала одна из воспитанниц спорткомплекса.

Рядом с местом, где нашли вещи Горбачёвой, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности. Рядом расположены несколько строек.

Вчера, 28 августа, у Алины Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

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