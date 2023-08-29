Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачёвой

В телеграм-канале прокуратуры Москвы появилось видео с камер наблюдения возле «Чкалов Арены».

Видео доступно в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

На видео запечатлена фигуристка Алина Горбачёва незадолго до её исчезновения. Следственный комитет ведёт проверку по факту происшествия.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.