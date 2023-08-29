Появилось видео с места поисков фигуристки Алины Горбачёвой, собака взяла след

В телеграм-канале Baza появилось видео с поисков фигуристки Алины Горбачёвой.

Видео доступно в телеграм-канале Baza.

Собаке дали понюхать носок, найденный на берегу. После этого животное пошло в сторону дороги, а не в сторону воды. При этом пока неизвестно, принадлежал ли носок фигуристке. Позже кинолог с собакой вернулись к воде.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Алине исполнилось 16 лет.