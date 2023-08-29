Информация о вещах пропавшей Алины Горбачёвой оказалась преждевременной

Информация о вещах пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, найденных на Покровской набережной, оказалась преждевременной. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены. На пляже оперативники нашли только носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Поиски Алины Горбачёвой продолжаются.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой.