Алина Горбачёва в день пропажи отказалась идти на тренировку

Конфликт между фигуристкой Алиной Горбачёвой и тренером Софьей Федченко произошёл перед началом тренировки. Девочка убежала в раздевалку, а когда туда зашла наставница спортсменки, то увидела лишь коньки Горбачёвой.
«Первое время тренеры думали, что Алина просто вспылила — мол, бывают и ссоры, сейчас она пойдёт, подышит воздухом и вернётся. Либо на арену, либо домой к Федченко (тренер и фигуристка жили вместе). Однако больше фигуристку никто не видел. Когда стало ясно, что Алина пропала, её начали искать в районе ледовой арены, подключили полицию и поисковиков. С собой у девушки был паспорт, наличные, телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.
Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви — именно там в 19:08 камеры засекли Горбачеву в последний раз. Однако следов девушки не нашли. На выходе из парка девушка не появлялась. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве её пока не заметили.
В ближайшее время у фигуристки не планировалось серьёзных выступлений. Алина готовилась к сезону в спокойном формате», – сообщает Baza.
- 29 августа 2023
-
16:49
-
16:32
-
16:01
-
16:00
-
15:41
-
15:28
-
15:20
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:44
-
14:23
-
13:59
-
13:51
-
13:34
-
13:28
-
13:20
-
13:12
-
13:03
-
12:35
- 28 августа 2023
-
16:54
-
16:21
-
15:40
-
15:00
-
14:40
-
14:33
-
14:18
-
13:59
-
12:12
-
10:36
-
10:21
-
10:06
- 27 августа 2023
-
18:26
-
16:21
-
14:45