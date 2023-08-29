Алина Горбачёва в день пропажи отказалась идти на тренировку

Конфликт между фигуристкой Алиной Горбачёвой и тренером Софьей Федченко произошёл перед началом тренировки. Девочка убежала в раздевалку, а когда туда зашла наставница спортсменки, то увидела лишь коньки Горбачёвой.

«Первое время тренеры думали, что Алина просто вспылила — мол, бывают и ссоры, сейчас она пойдёт, подышит воздухом и вернётся. Либо на арену, либо домой к Федченко (тренер и фигуристка жили вместе). Однако больше фигуристку никто не видел. Когда стало ясно, что Алина пропала, её начали искать в районе ледовой арены, подключили полицию и поисковиков. С собой у девушки был паспорт, наличные, телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета.

Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви — именно там в 19:08 камеры засекли Горбачеву в последний раз. Однако следов девушки не нашли. На выходе из парка девушка не появлялась. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве её пока не заметили.

В ближайшее время у фигуристки не планировалось серьёзных выступлений. Алина готовилась к сезону в спокойном формате», – сообщает Baza.