По факту исчезновения Горбачёвой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») по факту исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Эта процедура является стандартной и проводится в случае пропажи человека для продолжения поисков. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела. Местонахождение спортсменки пока что не установлено.
Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.
На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой.
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