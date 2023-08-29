К поискам Алины Горбачёвой подключились водолазы

Водолазы принимают участие в поисках фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Видео доступно в телеграм-канале РИА Новости Спорт.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия, находятся на контроле в прокуратуре.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 мск фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.