Коллеги тренера Горбачёвой опровергли информацию о конфликте фигуристки с наставницей

Коллеги тренера Софьи Седченко, работающей с российской фигуристкой Алиной Горбачёвой, пропавшей вчера, 28 августа, после выхода с тренировки, опровергли информацию о конфликте между спортсменкой и её наставницей.

«Не было никаких конфликтов, всё нормально было. И переезжать никто не собирался. Насчёт соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», — приводит «RT на русском» слова хореографа Никиты Михайлова.

Также издание цитирует тренера Валерию Егорову, прокомментировавшую информацию о конфликте Горбачёвой и Федченко: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально».

Сегодня мама 16-летней Алины Горбачёвой сообщила о пропаже дочери, которую в последний раз видели в понедельник, 28 августа, вечером, выходящей с тренировки. Сообщалось, что накануне спортсменка поссорилась с тренером и задумывалась о смене наставника. Сейчас ведётся поиск пропавшей фигуристки.