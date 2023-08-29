Коллеги тренера Горбачёвой опровергли информацию о конфликте фигуристки с наставницей

Коллеги тренера Софьи Седченко, работающей с российской фигуристкой Алиной Горбачёвой, пропавшей вчера, 28 августа, после выхода с тренировки, опровергли информацию о конфликте между спортсменкой и её наставницей.
«Не было никаких конфликтов, всё нормально было. И переезжать никто не собирался. Насчёт соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», — приводит «RT на русском» слова хореографа Никиты Михайлова.
Также издание цитирует тренера Валерию Егорову, прокомментировавшую информацию о конфликте Горбачёвой и Федченко: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально».
Сегодня мама 16-летней Алины Горбачёвой сообщила о пропаже дочери, которую в последний раз видели в понедельник, 28 августа, вечером, выходящей с тренировки. Сообщалось, что накануне спортсменка поссорилась с тренером и задумывалась о смене наставника. Сейчас ведётся поиск пропавшей фигуристки.
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