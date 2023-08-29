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Полиция прекращает мероприятия по поиску фигуристки Горбачёвой на Покровской набережной

Полиция прекращает мероприятия по поиску фигуристки Горбачёвой на Покровской набережной
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Полиция прекращает мероприятия по поиску фигуристки Алины Горбачёвой на Покровской набережной. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на пляже оперативники нашли носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Собака, взяв след, отправилась в сторону от реки, однако следственные органы решили провести проверку водоёма. Тело фигуристки водолазами обнаружено не было. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи фигуристки, находятся на контроле в прокуратуре.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 мск фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Некоторое время назад стало известно, что Горбачёва попала на камеры видеонаблюдения в кафе на Волоколамском шоссе.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.

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